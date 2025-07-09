Henüz bir haftalık evliydiler! Genç çifti trafik kazası ayırdı, araçtaki yazı yürekleri sızlattı

Afyonkarahisar'dan yürekleri sızlatan bir trafik kazası haberi geldi. Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin ile eşi Özlem Aytekin'in içinde bulunduğu araç, bir traktörle çarpıştı. Feci kazada genç üsteğmen hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı. Aytekin çiftinin yaklaşık bir hafta önce dünya evine girdikleri ve evlilik iznine çıktıkları öğrenildi. Genç çiftin kaza geçirdiği otomobilin arkasında yazan yazı ise yürekleri sızlattı.

Feci kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk Aytekin (31) idaresindeki otomobil, H.E.'nin (78) kullandığı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin ve traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç. (48) yaralandı.

GENÇ ÜSTEĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaptığı bildirilen Ömer Faruk Aytekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin'in eşi Özlem Aytekin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

'ÖZLEM-ÖMER SONSUZA KADAR'



Aytekin çiftinin yaklaşık bir hafta önce dünya evine girdikleri ve evlilik iznine çıktıkları belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobilin arka camındaki 'Özlem-Ömer sonsuza kadar' yazısı yürekleri sızlattı.