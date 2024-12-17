Her başarılı fenomenin arkasında yapay zeka olacak!

17 Aralık 2024 11:29 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:32

Sosyal medya platformlarında içerik üretenlerin arka planda en büyük gücü yapay zeka araçları... Üretilen içeriklerin kalitesini yükselten yapay zeka artık “danışmanlık” da yapacak.

Dijital içerik dünyasının önemli aktörlerinden Selibon Medya, sosyal medya içerik üreticilerinin performansını artırmak için yapay zeka destekli yeni danışmanlık aracı geliştirdi. Yapay zekada yeni dönemin kapısını aralayacak uygulamanın ismi SeliGPT… İnovatif yapay zeka aracı SeliGPT, içerik üreticilerine izleyici kitlesiyle daha iyi etkileşim kurmaları, içerik planlaması yapmaları ve sosyal medya trendlerine uyum sağlamaları için stratejik destek sağlayacak.

Yapay zeka destekli bu asistan, sosyal medya içerik üreticilerine kişiselleştirilmiş öneriler sunarak onların izleyici kitlesiyle etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

SeliGPT’yi tanıtan Selibon Medya kurucusu Murat Soyupak, içerik üreticilerinin daha başarılı sosyal medya stratejisi geliştirebilmesi için harekete geçtiklerini vurguladı. Soyupak, “SeliGPT, onların en doğru stratejiyi, en uygun zamanda hayata geçirmeleri için tasarlandı. Yayıncılarımızın yanında olacağız” dedi.

SELİGPT’NİN DİKKAT ÇEKİCİ AVANTAJLARI

İzleyici Kitlesini Daha İyi Anlamak

SeliGPT, içerik üreticilerinin hedef kitlelerinin ilgi alanlarını ve trendleri analiz ederek daha doğru içerikler üretmelerine katkı sağlayacak.

Kişiselleştirilmiş İçerik Önerileri

Yapay zeka desteği sayesinde SeliGPT, kullanıcıların sosyal medya içerik stratejilerini geliştirmeleri için etkili ve güncel içerik önerileri sunacak.

Anlık Performans Takibi

SeliGPT, içerik üreticilerinin sosyal medya hesaplarını anlık olarak analiz ederek performanslarını artıracak önerilerde bulunuyor. Bu sayede etkileşim oranları yükseliyor ve hedef kitleyle daha güçlü bağlar kurulacak.

Trendlerin Takibi ve Uygulama

Sosyal medya trendlerini yakından takip eden SeliGPT, kullanıcılarına güncel içerik önerileri sunarak dijital dünyada rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olacak.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DİJİTAL DÜNYADA YENİ DÖNEM

SeliGPT, sosyal medya içerik üreticilerinin hedef kitlelerine uygun içerikler üretmesini sağlarken, içerik kalitesini artırarak sosyal medya dünyasında daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmalarına yardımcı olacak. Selibon Medya’nın bu yeni hizmetle dijital içerik üreticilerinin oluşturuculuklarını daha ileri taşımayı hedefleyeceği konuşuluyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyadaki içerik üreticilerinin yapay zekadan danışman olarak faydalanmaları içerik kalitesine nasıl yansır?

Yorumlarınızı bekliyoruz…