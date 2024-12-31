Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun yeni yıl kutlama mesajları
Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa ve uzun Muharrem ayı kutlama mesajları için farklı seçeneklerle vatandaşlar tarafından bugün araştırılmaya başlandı.
Sevdikleriyle yeni yıl mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı.
Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının ilk günü yani ay takvimi olan Hicri takvime göre, yılın son ayı olan Zilhicce ayının son gününü Muharrem ayına bağlayan gecedir.
İslamiyet’te esas alınan Hicri takvime göre yeni yıl, 2025 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü eda ediliyor.
HİCRİ YENİ YIL MESAJLARI
Rabbim tüm İslam âleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.
Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin. Nice Güzel Yıllara…
Bütün İslam Âleminin Ve Sadakat Âleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevla’mızdan Niyaz Ederim.
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...
Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.
Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.