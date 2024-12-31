Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun yeni yıl kutlama mesajları

31 Aralık 2024 20:07 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 20:08

Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa ve uzun Muharrem ayı kutlama mesajları için farklı seçeneklerle vatandaşlar tarafından bugün araştırılmaya başlandı.

Sevdikleriyle yeni yıl mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı.

Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem​ ayının ilk günü yani ay​ takvimi olan Hicri takvime göre, yılın son ayı olan Zilhicce ayının son gününü Muharrem ayına bağlayan gecedir.

İslamiyet’te esas alınan Hicri takvime göre yeni yıl, 2025 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü eda ediliyor.

HİCRİ YENİ YIL MESAJLARI

Rabbim tüm İslam âleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun. Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin. Nice Güzel Yıllara… Bütün İslam Âleminin Ve Sadakat Âleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevla’mızdan Niyaz Ederim.