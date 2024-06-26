Muharrem Ayının 10.günü olan Aşure Günü 16 Temmuz Salı günü başlayacak

26 Haziran 2024 16:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:40

Diyanet Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre 2024 yılının 6-7 Temmuz tarihleri Hicri Yılbaşına; Aşure Gecesi 15-16 Temmuz pazartesiyi salıya bağlayan geceye, Aşure Günü ise 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Savaşmanın haram kabul edildiği aylardan biri olan Muharrem Ayı’nda bereket getirdiğine inanılan Aşure günü 16 Temmuz Salı günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Adem aleyhisselâmın tövbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması, Yakûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure gününde olduğundan bu gün önemli kabul edilir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan ve kelime anlamıyla haram olan, saygı duyulan, yasaklanan anlamına gelen Muharrem Ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Aynı zaman da bu gün Müslümanların yılbaşı olacak.

AŞURE PİŞİRMEK İBADET MİDİR?

Aşure pişirmek ibadet olmamakla beraber ibadet saymak günahtır yapılan aşureyi paylaşmak sevaptır. Aşure pişen evlere bereket ve bolluk gelir

AŞURE YAPMANIN SEVABI NEDİR?

Aşure günü az da olsa bir sadaka vermek, aşure dağıtmak çok sevaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Aşure günü zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur" buyurmuştur.

HİCRİ KAMERİ AYLAR NELERDİR?

Muharrem

Safer

Rebiulevvel

Cemaziyelevvel

Cemaziyelahir

Receb

Şaban

Ramazan

Şevval

Zilkade

Zilhicce