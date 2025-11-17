Juventus'a Kenan Yıldız için kötü haber: TFF reddetti!

Juventus, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız'ı beklenenden erken geri çağırmak istedi. Bu amaçla TFF'ye başvuruda bulunan İtalya devi, federasyondan olumsuz dönüş aldı.

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM KAMPINDA KALACAK

Juventus; İspanya maçı öncesi kart sınırında bulunan Kenan Yıldız'ın, play-off ilk müsabakası düşünülerek oynatılmayacağını belirtirken, Torino sürecinin öne çekilmesini talep etti! Ayrıca bu özel isteğin nedeninin; Dusan Vlahovic'in sakatlığı sebebiyle hücum hattında yaşanan sıkıntı olduğunu söyleyen İtalya devinin talebi, TFF tarafından kabul edilmedi. Esasen ise federasyon; Kenan Yıldız'ın milli takımla birlikte İspanya'da olacağını ve maçın ardından İtalya'ya dönerek, ancak çarşamba günü Juventus'la çalışmalara başlayabileceğini belirtti.