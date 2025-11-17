Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Juventus'a Kenan Yıldız için kötü haber: TFF reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Juventus'a veto geldi. Kenan Yıldız'ın İtalya'ya dönüşünü öne çekmek isteyen siyah beyazlılar, TFF sürecinde aradığını bulamadı.

Juventus'a Kenan Yıldız için kötü haber: TFF reddetti!
Burak Ayaydın
17.11.2025
17.11.2025
Juventus, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız'ı beklenenden erken geri çağırmak istedi. Bu amaçla TFF'ye başvuruda bulunan İtalya devi, federasyondan olumsuz dönüş aldı.

Juventus'a Kenan Yıldız için kötü haber: TFF reddetti!

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM KAMPINDA KALACAK

Juventus; İspanya maçı öncesi kart sınırında bulunan Kenan Yıldız'ın, play-off ilk müsabakası düşünülerek oynatılmayacağını belirtirken, Torino sürecinin öne çekilmesini talep etti! Ayrıca bu özel isteğin nedeninin; Dusan Vlahovic'in sakatlığı sebebiyle hücum hattında yaşanan sıkıntı olduğunu söyleyen İtalya devinin talebi, TFF tarafından kabul edilmedi. Esasen ise federasyon; Kenan Yıldız'ın milli takımla birlikte İspanya'da olacağını ve maçın ardından İtalya'ya dönerek, ancak çarşamba günü Juventus'la çalışmalara başlayabileceğini belirtti.

Juventus'a Kenan Yıldız için kötü haber: TFF reddetti!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'DE HEDEF NEDİR?
A Milli Takım, play-off etabını geçmeyi ve uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nda yer almayı istiyor.
