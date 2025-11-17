İspanya'da Luis de la Fuente'nin Türkiye gündemi: "Birçok oyuncunuzu tanıyorum"

Yarın oynanacak olan İspanya-Türkiye karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenlendi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yenilmezlik serisiyle ilgili mesaj verdi.

LUIS DE LA FUENTE'DEN 'TAM KADRO' DETAYI

"Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç bekliyoruz. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcum bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam. Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. Futbol böyle bir şey. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Sahip oldukları kapasiteyi böylece gösterebilirler. Sakat oyuncuların oynamasını isterdik ama kimseyi aramayacağız. Takımımızda çok iyi oyuncular var, Türkiye’de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Birçok oyuncunuzu da tanıyorum."

DÜNYANIN EN İYİ ÜLKE TAKIMI OLMA KONUSU

"Milli takım hakkında böyle konuşulması benim için büyük gurur. Bireysellikleri kaldırmamız, milli takımın ülke için yaptığı temsiliyeti ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin milli takıma desteğinin arttığını görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Futbolcuların ortaya koyduğumuz hedeflere inanmalarını sağlamak istiyoruz. İspanya son yıllarda turnuvalarda favori durumuna geldi. Buradaki sır, İspanyol kulüplerde iyi bir çalışma gerçekleştirilmesiyle ilgili! Çok iyi antrenörlerimiz var; tabii İspanya takımı olarak da bir modelimiz bulunmakta, belirli bir futbol sistemi olarak devam ediyoruz. Bunu her geçen gün daha iyi hale getiriyoruz. Bir şey elde etmek için eğitimin yanı sıra sisteme ve futbolculara inanmak gerekiyor."

FABIAN RUIZ'DEN TÜRKİYE KRİTİĞİ

A Milli Takım'a değinen Fabian Ruiz, "Çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı'nı biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz. Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.