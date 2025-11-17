Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İspanya'da Luis de la Fuente'nin Türkiye gündemi: "Birçok oyuncunuzu tanıyorum"

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, A Milli Takım karşısında rotasyona gitmeyeceklerinin altını çizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya'da Luis de la Fuente'nin Türkiye gündemi:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 19:02

Yarın oynanacak olan İspanya-Türkiye karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yenilmezlik serisiyle ilgili mesaj verdi.

İspanya'da Luis de la Fuente'nin Türkiye gündemi: "Birçok oyuncunuzu tanıyorum"

LUIS DE LA FUENTE'DEN 'TAM KADRO' DETAYI

"Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç bekliyoruz. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcum bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam. Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. böyle bir şey. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Sahip oldukları kapasiteyi böylece gösterebilirler. Sakat oyuncuların oynamasını isterdik ama kimseyi aramayacağız. Takımımızda çok iyi oyuncular var, Türkiye’de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Birçok oyuncunuzu da tanıyorum."

İspanya'da Luis de la Fuente'nin Türkiye gündemi: "Birçok oyuncunuzu tanıyorum"

DÜNYANIN EN İYİ ÜLKE TAKIMI OLMA KONUSU

"Milli takım hakkında böyle konuşulması benim için büyük gurur. Bireysellikleri kaldırmamız, milli takımın ülke için yaptığı temsiliyeti ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin milli takıma desteğinin arttığını görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Futbolcuların ortaya koyduğumuz hedeflere inanmalarını sağlamak istiyoruz. İspanya son yıllarda turnuvalarda favori durumuna geldi. Buradaki sır, İspanyol kulüplerde iyi bir çalışma gerçekleştirilmesiyle ilgili! Çok iyi antrenörlerimiz var; tabii İspanya takımı olarak da bir modelimiz bulunmakta, belirli bir futbol sistemi olarak devam ediyoruz. Bunu her geçen gün daha iyi hale getiriyoruz. Bir şey elde etmek için eğitimin yanı sıra sisteme ve futbolculara inanmak gerekiyor."

İspanya'da Luis de la Fuente'nin Türkiye gündemi: "Birçok oyuncunuzu tanıyorum"

FABIAN RUIZ'DEN TÜRKİYE KRİTİĞİ

A Milli Takım'a değinen , "Çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı'nı biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz. Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE HANGİ SKORLA KAZANIRSA LİDERLİĞE YÜKSELİYOR?
A Milli Takım; İspanya karşısında ancak 7 ve üstü farkla galip gelirse, averajı dengeliyor ve lider olabiliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!
Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!
ETİKETLER
#Futbol
#türkiye milli takımı
#ispanya milli takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#Fabian Ruiz
#Luis De La Fuente
#Yenilmezlik Seri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.