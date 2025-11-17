ATA AÖF 2025 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

2025-2026 Eğitim yılının Açıköğretim sınavları yakından izleniyor.

Atatürk Üniversitesi'nde uzaktan eğitim alan öğrenciler okullarının akademik takvimi ve sınav zamanlarını sorguluyor.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri bugün erişime sunuldu.

Öğrenciler ise hem sınav yerleri hem de sınav tarihleri için inceleme yapmaya başladı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF Ara Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sayfada yer alan "Duyurular" bölümünden giriş belgenize erişebilirsiniz.

Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de edinebilirsiniz.

Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres ayrıntılarını içeren karekodlar bulunmaktadır.

Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav noktanıza rahatça ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Vize sınavları

Oturum 22 Kasım 2025 09:30 Oturum 22 Kasım 2025 14:00 Oturum 23 Kasım 2025 15:00

tarihlerinde gerçekleştirilecek.