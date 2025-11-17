Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ATA AÖF 2025 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınav giriş yerleri açıklandı. Sınava girecek öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir merak ediyor.

ATA AÖF 2025 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 18:59

2025-2026 Eğitim yılının sınavları yakından izleniyor.

'nde alan öğrenciler okullarının akademik takvimi ve sınav zamanlarını sorguluyor.

sınav giriş belgeleri bugün erişime sunuldu.

Öğrenciler ise hem sınav yerleri hem de için inceleme yapmaya başladı.

ATA AÖF 2025 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF Ara Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sayfada yer alan "Duyurular" bölümünden giriş belgenize erişebilirsiniz.

Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de edinebilirsiniz.

Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres ayrıntılarını içeren karekodlar bulunmaktadır.

Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav noktanıza rahatça ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF 2025 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Vize sınavları

  1. Oturum 22 Kasım 2025 09:30
  2. Oturum 22 Kasım 2025 14:00
  3. Oturum 23 Kasım 2025 15:00

tarihlerinde gerçekleştirilecek.

#Atatürk Üniversitesi
#uzaktan eğitim
#sınav tarihleri
#sınav giriş belgesi
#ata aöf
#açıköğretim
#Sınav G Irş Yerleri
#Aktüel
