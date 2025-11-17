Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 TGRT Haber

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? İspanya maçında forma giyemeyecek

Kerem Aktürkoğlu sakatlık son durumu ile ilgili açıklama geldi. A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki İspanya maçı öncesi aday kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Sabah antrenmanında takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu’nun tıbbi kontrollerinin ardından İspanya maçına yetişemeyeceklerinin anlaşılmasıyla iki oyuncu daha kadrodan çıkarıldı. İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlık durumu…

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? İspanya maçında forma giyemeyecek
, ile oynanacak elemeler maçı öncesi kadro değişikliklerini duyurdu. Teknik ekip ve sağlık heyeti tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, dört oyuncunun Sevilla yolculuğu öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? İspanya maçında forma giyemeyecek

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLIK SON DURUM

A Milli Takım’ın Sevilla yolculuğu öncesi yapılan değerlendirmelerde ’nun sabah antrenmanında takımdan ayrı şekilde çalıştığı bildirildi. Oyuncunun antrenmanda düşük tempoda çalışmalarını sürdürdüğü gözlemlenirken, bu çalışmanın bireysel program çerçevesinde uygulandığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık ekibi tarafından kontrolünün yapılmasının ardından İspanya maçına tam olarak hazır olamayacağı belirlendi ve kadroda yer almadığı açıklandı.

Milli Takım’ın gerçekleştirdiği tıbbi incelemelerde Kerem Aktürkoğlu’nun mevcut ağrılarının sürdüğü aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? İspanya maçında forma giyemeyecek

Milli Takımlar resmi X hesabından yapılan açıklama şöyledir:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda, bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı , Aral Şimşir'in ise alt adalesindeki sakatlık nedeniyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde, İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuz da aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Ayrıca, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmed Kutucu da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi ve kampa katıldı."

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? İspanya maçında forma giyemeyecek

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SAKATLIK CİDDİ Mİ?

Yapılan kontrollerde oyuncunun ağrılarının devam ettiği ancak kısa sürede sahalara dönebileceği tahmin ediliyor. Oyuncunun durumuna ilişkin yapılan açıklamalara göre ciddi bir sorunun olmadığı değerlendiriliyor.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? İspanya maçında forma giyemeyecek

KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIM ADAY KADRODAN ÇIKARILDI MI?

A Milli Takım, İspanya maçı öncesi kadroda gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte dört oyuncuyu aday kadrodan çıkardı. Yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu’nun sabah antrenmanında bireysel çalışmalarla idman yaptığı, tıbbi kontroller sonrasında ise karşılaşmaya kadar tamamen iyileşemeyeceğinin belirlendiği ifade edildi. Bu değerlendirmelerin ardından oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

