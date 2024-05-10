Hidrojen sülfür uzun süreli maruz kalmalarda kalp durmasına neden olan zehirli bir gaz

10 May 2024 10:53 - Güncelleme : 10 May 2024 10:53

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapılan jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da büyük bir patlama oldu.

Patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından gazın zehirli olup olmadığı, nasıl koktuğu ve belirtilerinin neler olduğu ise merak ediliyor.

İnsanlar için son derece zehirli olan hidrojen sülfür gazı renksiz ve yanıcı bir maddedir.

Çürük yumurta gibi kokan gaz kaplıcalarda, volkanik püskürmelerde ve gaz püskürmelerinde ortaya çıkabiliyor.

Hidrojen sülfür gazının zehirlenme belirtilesi ise şunlardır:

Çürük yumurta kokusu bir anda kaybolur. (Burun kokuya alışmıştır)

Öksürük, nefes darlığı ve solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olur.

Uzun süreli maruz kalımlarda baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı, felç geçirmek ve kalp durması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.