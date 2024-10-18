Hikayesiyle etkileyen Tac Mahal Hindistan'ın Agra şehrinde bulunuyor

18 Ekim 2024 21:40 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 21:54

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bugünkü bölümündeki bir soruda Tac Mahal yer aldı. İzleyiciler de Tac Mahal nerede, Tac Mahal hikayesi ne, Tac Mahal ne zaman yapıldı sorularını sormaya başladı.

Tac Mahal hem hikayesi hem de mimarisiyle görenleri etkilemeyi başarıyor. Ünlü yapı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorulardan birinde yer aldı.

Yarışmada Tac Mahal'in yer almasıyla izleyiciler araştırmaya başladı. Araştırmalarında Tac Mahal nerede, Tac Mahal hikayesi ne, Tac Mahal ne zaman yapıldı sorularını sormaya başladı.

TAC MAHAL NE ZAMAN YAPILDI?

Tasarımıyla ve hikayesiyle insanları büyüleyen Tac Mahal UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bu nedenle de her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri oluyor.

Görenler Tac Mahal'in ne zaman yapıldığını da merak ediyor. Tac Mahal, 1648 yılında yapıldı.

TAC MAHAL NEREDE?

Tac Mahal, Hindistan​'ın Agra şehrinde yer alıyor. Jumna Nehri'nin yanında bulunan bu yapı ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor.

İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tac Mahal'in mimarı ise İsa Muhammed Efendi'dir.

TAC MAHAL HİKAYESİ NE?

Babür İmparatorluğunun 5. imparatoru olan Şah Cihan, genç yaşta ölen karısı Mümtaz Mahal'e olan sevgisinin göstergesi olarak Tac Mahal'i inşa ettirdi.

Yani Şah Cihan, eşine olan sevgisini ifade etmek ve Mümtaz Mahal'in anısını sonsuza kadar yaşatmak amacıyla bu yapıyı yaptırdı.