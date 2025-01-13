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Hızlı Ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Daha önce ertelenmişti filmin vizyon tarihi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 23:42 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 00:03
Hızlı Ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Daha önce ertelenmişti filmin vizyon tarihi merak ediliyor

Milyonlarca kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin 11. filmi için yapılan ertelenmenin ardından filmin vizyona gireceği tarihi araştırılmaya devam ediyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinin aksiyon dolu yeni bölümü Hızlı ve Öfkeli 11'in ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor.

Hızlı Ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Daha önce ertelenmişti filmin vizyon tarihi merak ediliyor - 1. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı Nisan 2025 idi ancak Hızlı ve Öfkeli 11 filmi 2026​ yılı içerisinde vizyona girmek üzere ertelendi.

Hızlı ve Öfkeli 11 ise bu çok bölümlü finalin bir parçası.

Hızlı Ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Daha önce ertelenmişti filmin vizyon tarihi merak ediliyor - 2. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 11 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hızlı ve Öfkeli 11 kadrosu için resmi bir açıklama gelmedi ancak Vin Diesel'in rolü kesin.

Deckard Shaw rolündeki Jason Statham, seride Shaw'un annesi Magdalene “Queenie” Ellmanson-Shaw rolündeki Helen Mirren ve Gisele rolünü üstlenen Gal Gadot gibi diğer ana oyuncular da Hızlı ve Öfkeli 11'de yer alabilir.

Öte yandan Dwayne Johnson'ın da Hızlı ve Öfkeli 10'un jenerik sonrasında bir sahnede görünmesiyle, Hızlı ve Öfkeli 11'e geri döneceği kesin gibi görülüyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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