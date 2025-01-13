Hollywood yazısı yandı mı? Los Angeles yangını sonrası gerçek öğrenildi

13 Ocak 2025 15:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:16

Günlerdir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yangın sonrası birçok alan hasar gördü. Birçok evin yandığı ABD'de yer alan Hollywood yazısının yandığı da iddia edildi. İddialar üzerine yanıp yanmadığı dünyanın dikkatini çekti.

Los Angeles yangınlarında acı bilanço ağırlaşıyor! Trump 'Her yerde ölüm var' diyerek isyan etti

Los Angeles yangınlarında acı bilanço ağırlaşıyor! Trump 'Her yerde ölüm var' diyerek isyan etti

ABD​'nin California​ eyaletinde Los Angeles​'ta yaşanan büyük yangın​ sonrası Hollywood​ yazısının yandığı iddia edildi.

Ünlü yazının yanıp yanmadığı ortaya çıktı.

HOLLYWOOD YAZISI YANDI MI?

California eyaletinde Los Angeles kentinde devam eden büyük yangın büyümeye devam ediyor. Yangında birçok alan hasar görürken can kayıpları da oldu. ABD'nin ünlü simgesi olan Hollywood yazısının yandığı sosyal medyada ortaya atıldı.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nda yer alan bilgilere göre simgenin yanmadığı öğrenildi. Sosyal medyada yer alan görüntüler gerçek olmazken oynama olduğu belirtildi.

Buna göre Hollywood yazısının yanmadığı belli oldu. Videonun yapay zeka ile üretildiği de ortaya çıktı.

AMERİKA YANGIN SÜRÜYOR MU?

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki çıkan yangın bazı bölgelerde devam ediyor. Son bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yangın büyümeye devam ediyor.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, 400 dönümlük bir alanı etkileyen Lidia yangınının %98'i, yaklaşık 770 dönümlük alanı etkileyen Hurst yangınının %70'i, yaklaşık 1050 dönümlük alanı kül eden Kenneth yangınının ise %50'si kontrol altına alındı.