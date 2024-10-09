HPV aşısı 9-26 yaş aralığındaki herkese uygulanabilir

09 Ekim 2024 14:24 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:27

HPV aşısı uygulanan gençlerde rahim ağzı kanseri vakalarını yüzde 90 oranında azalttığının kanıtlanması üzerine HPV aşısının kaç yaş üzerine uygulanabildiği merak konusu oldu.

Papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonlarını, genital siğilleri ve rahim ağzı yüzde 90 oranında kanserini önleyen HPV aşısı için bilim insanları yakın gelecekte bu hastalığı ortadan kaldırabilecek denli işe yaradığını kaydediyor.

HPV AŞISI NEDİR?

HPV aşısı kadın ve erkek bireyleri 200 virüs barındıran HPV virüsüne karşı korumak amaçlı yapılır. En büyük tehlikesi kanser​ olan bu virüse karşı korunmak için 3 doz aşı olunmalı.

HPV AŞISI KİMLERE UYGULANABİLİR?

9-26 yaş aralığındaki herkesin cinsiyet fark etmeksizin HPV aşısı olması gerekir. 9 yaşını geçmiş tüm kız çocukları üst yaş sınırı olmaksızın aşıyı olabilirken erkeklerde 27 yaşına kadar bu aşı uygulanıyor. HPV teşhisi konulan kişilere de bu aşı yapabilir.

HPV AŞISI NE KADAR?

2024 yılı itibariyle tek doz HPV aşısının ücreti 3 bin 220 TL olarak belirlendi. 3 doz vurulması gereken bu aşının 3 dozluk ücreti ise 9 bin 660 TL’dir.

HPV VİRÜSÜ NEDİR?

200’den fazla virüsü barındıran HPV virüsü, rahim ağzı kanseri, dış genital bölge, ağız dudak ve dil kökü kanserinin başlıca sebeplerindendir. Cinsel yolla bulaşan en çok genç ve yetişkinleri etkileyen HPV virüsünden korunmanın yolu ise aşıdan geçmekte.

HPV BELİRTİLERİ NELER?

HPV genelde semptom göstermez. HPV’nin yaygın bazı belirtileri ise şunlardır:

Genital siğiller: HPV’nin en yaygın belirtilerinden biridir. Et çıkıntılarından oluşan siğiller genellikle et beni sanılmakta ve önemsenmemekte. Ağrısız olan bu siğiller kaşıntı ile rahatsızlık verebiliyor.

Servikal hücre değişiklikleri: HPV virüsünün en riskli ve kansere yol açan türü servikal bölgede hücre değişikliğine sebep olur. Bu değişiklikler belirti göstermez testlerle belli olur.

Ağız, dil ve boğazda siğiller: HPV’nin bazı türleri hiç belirti vermezken bazı türleri de ağız, dil ve boğazda siğillere sebep olur.

HPV NASIL BULAŞIR?

Bulaşıcı bir virüs türü olan HPV; cinsel temas, cilt teması, siğiller, ortak kullanım eşyaları ve doğum sırasında bulaşabilir. En yaygın bulaşma sebebi cinsel temastır.