Ayşenur Yazıcı'dan haber var! İki ay yoğun bakımda kalmıştı

08 Ekim 2024 16:20 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:32

İki ay yoğun bakımda kalan spiker ve sunucu Ayşenur Yazıcı, hastaneden taburcu oldu. Yaşadığı zor anları bir bir anlatan Ayşenur Yazıcı, "Tekrar konuşmayı, yürümeyi öğreniyorum" derken, o dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

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1990 yıllarında sunuculuğunu üstlendiği gündüz programlarıyla beğeni toplayan Ayşenur Yazıcı, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. 2 ay önce yoğun bakıma kaldırılan Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi, ablasının böbreğini kaybettiğini belirterek yardım istemişti. Taburcu olan ve sosyal medya hesabından video paylaşan Ayşenur Yazıcı, sevenlerine güzel haberler verdi.

AYŞENUR YAZICI, SEVENLERİNİ MUTLU EDECEK HABER

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun süre yoğun bakımda olan Ayşenur Yazıcı, "Tekrardan parmak kullanmayı öğreniyorum. Konuşmayı ve yürümeyi baştan öğreniyorum. Yaklaşık 2 aydır saçımı boyamadım. Böbreklerimi etkilemek için önümüzdeki aylarda da boyamayacağım. 2 ay boyunca yoğun bakımda yatarken hiç yıkanmadım. Yüzüme hiçbir şey sürmedim. İlk 2 hafta bilincim yerinde değildi ancak 3. Hafta da 'ben burada neden varım' dedim. Hepimiz potansiyel engelliyiz." dedi.

Kontrollerinin devam ettiğini belirten Ayşenur Yazıcı, “Küçücük bir pıhtı öbür gün sizi engelli​ yapabiliyor.” derken, takipçilerini sağlıklı beslenme konusunda uyardı. "Katı yağlardan uzak durun, hareket edin." diyen Ayşenur Yazıcı, sevenlerine bol bol teşekkür etti.