MasterChef Ayşe Ekiz'e belediye başkanından sürpriz iş teklifi! Cevabı merak konusu oldu

08 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:21

MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen ismi Ayşe Ekiz, ana kadroya girdikten sonra yayınlanan son bölümde elenen isim oldu. Ayşe Ekiz’e elenmesinin ardından belediye başkanından sürpriz iş teklifi geldi.

MasterChef Türkiye​ yarışmasına yayınladığı video ile katılan Ayşe Ekiz, son yayınlanan bölümde elenen isim oldu. Sempatisiyle hem jürinin hem de izleyicinin beğenisini kazanan Ayşe Ekiz, elendikten sonra, "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" sözleriyle yarışmaya veda etmişti. Ayşe Ekiz'e belediye başkanından iş teklifi geldi.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN AYŞE EKİZ'E İŞ TEKLİFİ

Afyonkarahisar​'ın Sultandağı İlçesi’ne bağlı Çukurcak Köyü’nde yaşayan ve yayınladığı video sonrası MasterChef yarışmasına katılan Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan sürpriz bir teklif geldi. Afyon Türkeli Gazetesi'ne konuşan Köksal, “Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar'ımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir.” dedi.

Ayşe Ekiz ile birlikte çalışmayı çok istediğini belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’, “UNESCO’nun Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır.” ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF AYŞE EKİZ KİMDİR?

1998 doğumlu Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda yemek yapmaya başlayan Ayşe Ekiz, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Ayşe Ekiz, dün akşam yayınlanan bölümle yarışmadan elenen isim oldu.