Kızıl Goncalar izleyicisi küplere bindi! Yaprak Dökümü eleştirisi yağdı

08 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:10

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakteri ile Mina Demirtaş'ın oynadığı Zeynep Tezel karakterinin sahnelerinin azaltılmasına eleştiri yağdı. Esma Yılmaz ile Mina Demirtaş'ın oynadığı karakterlerin ise aynı kişiden hoşlanması sonrası "Yaprak Dökümü Necla ile Leyla oluşturmaya mı çalışıyorsunuz" tarzında yorumlar yağdı.

Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu​ ve Erkan Avcı'nın yer aldığı Kızıl Goncalar​ dizisinin son bölümüne izleyiciler tepki gösterdi. Yeni sezonda senaryoda büyük farklılıklar olurken, dizide iki kardeşi oynayan Zeynep Tezel ve Mira Alkanlı karakterlerinin değişimi sonrası izleyiciler, "Bu klişe senaryoyu yazmak zorunda mıydınız gerçekten" diyerek tepki gösterdi.

KIZIL GONCALAR'A SENARYO ELEŞTİRİSİ

Dün akşam 21. bölüm ile izleyicisinin karşısına çıkan Kızıl Goncalar dizisinde Mina Demirtaş'ın oynadığı Zeynep Tezel ile Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakterinin sahnelerinin azaltılmasına izleyicisinden tepki geldi.

İki kardeş karakterleri Zeynep ve Mira'nın ilk sezonda birbirine destek olmalarına beğeni yağarken, iki karakterin bu sezonda birbirine düşman olması da izleyiciyi sinirlendirdi. İzleyiciler, dizi hakkında, "Yaprak Dökümü benzetmeye çalışıyorlar", "Kızıl Goncalar'da Leyla ve Necla'yı izleyeceğiz" gibi yorumlar yapıldı.