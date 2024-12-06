HTŞ nedir? Suriye son durum haritası belli oldu
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) başta olmak üzere rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından Suriye haritası son durum ve Suriye'de şu an ne oluyor merak ediliyor.
HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti.
SURİYE’DE SON DURUM NE, NELER OLUYOR?
Hama kent merkezine ulaşan muhalifler, öncelikle Erbayn Mahallesi’ni, ardından Mezarit ve Sabah İkmali mahallelerini kontrol altına aldı. Ayrıca stratejik öneme sahip Zeynel Abidin Dağı bir kez daha muhaliflerin eline geçti.
Muhalif gruplar, Hama şehir merkezi çevresindeki kritik askeri noktaları da ele geçirdi. Zırhlı Birlikler Okulu, Hattab Cefaniliği, Suluş Askeri Üssü ve 25. Tugay, rejim güçlerinden alındı. Hama’nın doğusunda bulunan komuta merkezi de rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti.
Hama'da, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.
Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.
SURİYE’DE SON DURUM HARİTASI NASIL?
SURİYE HÜKÜMETİ
Şam ve çevresi
Hama’nın büyük bölümü
Tartus ve Lazkiye’nin çoğu
Rakka’nın bir kısmı
Deyrizor’un belirli bölgeleri
Süveyda vilayeti
HEYET TAHRİR EL-ŞAM (HTŞ)
Halep
İdlib vilayetinin büyük bölümü
Hama ve Lazkiye vilayetinde bazı bölgeler
SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG)
Rakka’nın büyük bölümü
Deyrizor’un yarısı
Haseke
SURİYE MİLLİ ORDUSU (SMO)
Cerablus
Azez
Tel Rıfat
Şehba
Deyr Hafır’ın bazı bölgeleri
HTŞ NEDİR?
Heyet Tahrir Eş-Şam Suriye’de bulunan rejim karşıtı grupların en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Bu örgüt, Suriye iç savaşında aktif rol oynayan ve radikal ideolojiye sahip olan bir silahlı grup olarak bilinir.