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HTŞ nedir? Suriye son durum haritası belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:37
HTŞ nedir? Suriye son durum haritası belli oldu

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) başta olmak üzere rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından Suriye haritası son durum ve Suriye'de şu an ne oluyor merak ediliyor.

HTŞ​ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama​ kentine girdiklerini duyurdu. Esad​ rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. 

SURİYE’DE SON DURUM NE, NELER OLUYOR?

Hama kent merkezine ulaşan muhalifler, öncelikle Erbayn Mahallesi’ni, ardından Mezarit ve Sabah İkmali mahallelerini kontrol altına aldı. Ayrıca stratejik öneme sahip Zeynel Abidin Dağı bir kez daha muhaliflerin eline geçti.

Muhalif gruplar, Hama şehir merkezi çevresindeki kritik askeri noktaları da ele geçirdi. Zırhlı Birlikler Okulu, Hattab Cefaniliği, Suluş Askeri Üssü ve 25. Tugay, rejim güçlerinden alındı. Hama’nın doğusunda bulunan komuta merkezi de rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti.

HTŞ nedir? Suriye son durum haritası belli oldu - 1. Resim

Hama'da, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

SURİYE’DE SON DURUM HARİTASI NASIL?

HTŞ nedir? Suriye son durum haritası belli oldu - 2. Resim

SURİYE​ HÜKÜMETİ

Şam ve çevresi
Hama’nın büyük bölümü
Tartus ve Lazkiye’nin çoğu
Rakka’nın bir kısmı
Deyrizor’un belirli bölgeleri
Süveyda vilayeti

HEYET TAHRİR EL-ŞAM (HTŞ)

Halep
İdlib vilayetinin büyük bölümü
Hama ve Lazkiye vilayetinde bazı bölgeler

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG)

Rakka’nın büyük bölümü
Deyrizor’un yarısı
Haseke

SURİYE MİLLİ ORDUSU (SMO)

Cerablus
Azez
Tel Rıfat
Şehba
Deyr Hafır’ın bazı bölgeleri

HTŞ NEDİR?

Heyet Tahrir Eş-Şam Suriye’de bulunan rejim karşıtı grupların en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Bu örgüt, Suriye iç savaşında aktif rol oynayan ve radikal ideolojiye sahip olan bir silahlı grup olarak bilinir.

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Kaynak: TGRT Haber
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