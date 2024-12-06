HTŞ nedir? Suriye son durum haritası belli oldu

06 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:37

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) başta olmak üzere rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından Suriye haritası son durum ve Suriye'de şu an ne oluyor merak ediliyor.

HTŞ​ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama​ kentine girdiklerini duyurdu. Esad​ rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti.

SURİYE’DE SON DURUM NE, NELER OLUYOR?

Hama kent merkezine ulaşan muhalifler, öncelikle Erbayn Mahallesi’ni, ardından Mezarit ve Sabah İkmali mahallelerini kontrol altına aldı. Ayrıca stratejik öneme sahip Zeynel Abidin Dağı bir kez daha muhaliflerin eline geçti.

Muhalif gruplar, Hama şehir merkezi çevresindeki kritik askeri noktaları da ele geçirdi. Zırhlı Birlikler Okulu, Hattab Cefaniliği, Suluş Askeri Üssü ve 25. Tugay, rejim güçlerinden alındı. Hama’nın doğusunda bulunan komuta merkezi de rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti.

Hama'da, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

SURİYE’DE SON DURUM HARİTASI NASIL?

SURİYE​ HÜKÜMETİ

Şam ve çevresi

Hama’nın büyük bölümü

Tartus ve Lazkiye’nin çoğu

Rakka’nın bir kısmı

Deyrizor’un belirli bölgeleri

Süveyda vilayeti

HEYET TAHRİR EL-ŞAM (HTŞ)

Halep

İdlib vilayetinin büyük bölümü

Hama ve Lazkiye vilayetinde bazı bölgeler

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG)

Rakka’nın büyük bölümü

Deyrizor’un yarısı

Haseke

SURİYE MİLLİ ORDUSU (SMO)

Cerablus

Azez

Tel Rıfat

Şehba

Deyr Hafır’ın bazı bölgeleri

HTŞ NEDİR?

Heyet Tahrir Eş-Şam Suriye’de bulunan rejim karşıtı grupların en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Bu örgüt, Suriye iç savaşında aktif rol oynayan ve radikal ideolojiye sahip olan bir silahlı grup olarak bilinir.