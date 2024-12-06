Suriye'de son durum! Stratejik köprü yerle bir edildi: Muhalifler Humus'a ilerliyor

06 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:02

Son dakika haberi: Suriye'deki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama'da kontrolü ele geçirmiş durumda. 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Esad güçleri, Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. İlerleyişi sürdüren muhaliflerin sırada hedefi Humus... Hama'yı Humus'a bağlayan köprüye Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Bölgeden gelen son bilgilere göre; Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus'un Rasten ilçesini ele geçirildi. İşte Suriye'de yaşanan son gelişmeler...

Suriye​'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekat sürüyor. Gün geçtikçe ilerleyen Suriye Milli Ordusu​ Hama​'ya girmeyi başardı. Hama, Şam'a giden yolda Humus​'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. Muhalifler 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirmiş durumda. Suriye rejimi ordusundan yapılan açıklamada ise muhaliflerin şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği bildirildi. İşte Suriye'de yaşanan son gelişmeler...

06.12.2024 09:51

HUMUS'UN RASTEN İLÇESİ ELE GEÇİRİLDİ

Suriye’de Hama’ya hakim olan rejim karşıtı güçler ilerlemeye devam ederek, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi.

HAMA'YI HUMUS'A BAĞLAYAN KÖPRÜ BOMBALANDI

Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü bombalandı. Bölgeden gelen haberlere göre kritik köprü Rus uçakları tarafından hedef alındı.

RUSYA'NIN GÖZÜ BÖLGEDE

Çatışmaların yoğunlaştığı günden itibaren Rusya, Suriye hükümeti ile sürekli bağlantı halinde. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hama stratejik açından kritik öneme sahip bir kent. Başkent Şam'ın 210 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Hama, ülkenin ikinci büyük kenti Halep ile Şam arasında yer alıyor. Nüfusu 1 milyonu bulan kentte yoğun olarak Sünniler yaşıyor. Ancak alevi azınlık da var. Hama, iç savaş boyunca hep Esad rejiminin kontrolünde kaldı.