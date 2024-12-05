Rejim güçleri Hama'dan çekildi, SMO ganimetleri topladı! İşte ele geçirilen savaş araçlarının özellikleri

05 Aralık 2024 17:25 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:25

Suriye’de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Halep ve İdlib’in ardından Hama’yı da alan SMO, ilerleyişini sürdürüyor. Beşar Esad’a bağlı rejim güçleri kentin dışına çıkmak zorunda kaldı. Bölge SMO kontrolüne geçtikten sonra, rejim güçlerinden kalan mühimmatlar oldukça dikkat çekti. İşte savaş ganimeti olarak sayılacak silah ve uçakların özellikleri…

Son dakika | Beşar Esad bir şehri daha kaybetti! Suriye'de muhalif örgütler Hama'yı ele geçirdi, rejim güçleri kaçıyor

Son dakika | Beşar Esad bir şehri daha kaybetti! Suriye'de muhalif örgütler Hama'yı ele geçirdi, rejim güçleri kaçıyor

Suriye’de rejim güçleri Hama’dan çekilmek zorunda kalarak şehrin dışına kadar çıktılar. SMO, Halep​ ve İdlib’ten sonra Hama’yıda kazandı. SMO’nun bir sonraki hedefinin Humus mu yoksa Münbiç mi olduğu şimdiden merak konusu oldu. Rejim güçlerine ait savaş araçlarını ele geçiren SMO’nun, bu araçlarla birlikte daha da güçleneceği konuşuluyor.

İşte rejim güçlerine ait olan ve SMO'nun ganimet olarak aldığı savaş araçlarının özellikleri...

3 ADET S-125 PECHORA FIRLATICISI

1960 yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından geliştirilen sistem, eski nesil orta menzilli hava savunma sistemi olmasıyla dikkat çekiyor.

Telsiz komut güdümlü olan s125 hava savunma sisteminin menzili ortalama 30-35 km olarak biliniyor.

12 ADET ZSU-23-4 SHİLKA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

4 namlulu, hafif, kundağı motorlu uçaksavar sistemi olup Strela gibi kısa menzili uçaksavar füzeleri ile de çeşitlendirilebilir. T-54 hafif tankının gövdesine yerleştirilen 23 milimetrelik 4 namlulu azp-23 uçaksavar silahı dakikada 3400 mermi atabilir. Yer hedeflerine karşı manuel, hava unsurlarına karşı radar güdümlü atış yapılabilmektedir. Silahın tam etkin menzili dik açılı atışlarda 5,1 km, yatay atımlarda ise 7 km'dir.

Ana güç kaynağı 280 beygir gücünde, su soğutmalı, 6 silindirli, 20 litrelik v-6r dizel motorudur. Maksimum hızı karayolunda 50km/saat, engebeli arazide 30 km/saat olup, yakıt ikmali yapmadan, asfalt yolda 450 km, engebeli arazide 300 km yol gidebilmektedir. Tam mühimmatlı ağırlığı 19 tondur.

24 ADET L-39 ALBATROS EĞİTİM UÇAĞI

Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. 4 Kasım 1968 Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur.

Temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır. L-39 Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.

2020 yılında, rejim güçlerine ait bir Albatros uçağı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib’te düşürülmüştür.

1ADET Mİ 8/17 NAKLİYE HELİKOPTERİ

İlk olarak 1960'larda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde tasarlanan ve 1975'te hizmete giren Mil Mi-17'nin üretimi hala devam ediyor. Rusya envanterinde helikopter Mil Mi-8M adını alıyor.

İran'da da en az 5 adet bulunduğu tahmin ediliyor. Mi-17, nakliye görevlerinin yanı sıra havadan komuta kontrol merkezi olarak kullanılabiliyor, silah takılarak taarruz helikopteri ve keşif görevleri alabiliyor. 3 mürettebatla uçurulan helikopter 24'e kadar personel taşıyabiliyor ve maksimum 250 kilometre hıza çıkabiliyor.

Azami kalkış ağırlığı ise yaklaşık 13 ton. Helikopter 18,4 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindedir.

9 ADET MİG 23 SAVAŞ UÇAĞI

Üçüncü nesil bir savaş uçağıdır. İlk prototip uçuşu 1967'de gerçekleştirilmiştir. Ertesi yıl Domodedovo Havacılık Sergisi'nde Batılıların büyük ilgisini çekmiştir. MiG-23S olarak 1968'de seri imalatına başlanmıştır.

Kısa ve ham pistlerden kalkabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca MiG-23PD kodlu bir VTOL dikine kalkıp inebilen bir modeli de mevcuttur. Rus Hava Kuvvetleri'nde 1998'den itibaren görev dışı bırakılmaya başlanmıştır ancak birçok hava kuvvetinde görevine devam etmektedir. Yirmi bir ülkede on beş ayrı modeli kullanılmıştır.

Tek motorlu ve tek kişilik bir uçaktır. Ayrıca MİG-23C ve MİG-23U modelleri iki kişiliktir.