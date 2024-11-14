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Hudutsuz Sevda 41. bölümde yaşananlar merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 23:24 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:44
Hudutsuz Sevda 41. bölümde yaşananlar merak konusu oldu

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 41. bölümüyle yine kendinden söz ettirdi. Hudutsuz Sevda’da aile içindeki ihanetler ve mücadeleler daha da derinleşiyor.

14 Kasım 2024 Perşembe günü NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda​ dizisi 41. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

HUDUTSUZ SEVDA 41. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’i İskender’in evinden alan Halil İbrahim tüm dengeleri alt üst ediyor.

Hudutsuz Sevda 41. bölümde yaşananlar merak konusu oldu - 1. Resim

Zeynep​ ile Halil İbrahim’in ilişkisini, Didem ve Kaan’ın iş birliği kopma noktasına getiriyor.

Derviş’in beklenmedik hamlesi ise aile içinde kaosu daha da tırmandırıyor.

Hudutsuz Sevda 41. bölümde yaşananlar merak konusu oldu - 2. Resim

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

Hudutsuz Sevda dizisinde yer alan oyuncular şöyle:

  1. Denizcan Aktaş
  2. Miray Daner
  3. Biran Damla Yılmaz
  4. Esra Dermancıoğlu
  5. Burak Sevinç
  6. Asuman Dabak
  7. Burak Sergen

Sıkça Sorulan Sorular
21 Kasım Perşembe

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Kaynak: TGRT Haber
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