Hudutsuz Sevda dizisine Ferhat karakteri katılıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:45

Son zamanlarda ilgi çeken diziler arasında yer alan Hudutsuz Sevda perşembe günleri yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. İskender'in yeğeni olarak diziye dahil olacak olan Ferhat karakteri ise seyircinin merak konusu oldu.

Now TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken diziye yeni isimler katılıyor. HUDUTSUZ SEVDA FERHAT KİM, GERÇEKTE KİM OYNUYOR? Hudutsuz Sevda dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgi çekmeye devam ederken İskender'in yeğeni Ferhat kadroya katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ferhat karakterini Aybars Düzey oynayacak. Düzey, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Al Sancak ve Kuruluş Osman dizilerinde de yer almıştı. AYBARS DÜZEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 19 Kasım 1986 senesinde İzmir'de doğan isim Atölye Kraft’ta Oyunculuk Eğitimi aldı. 2010 senesinde Son İstasyon sinema filminde yer alan isim 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde oynadı. Maral, Kahireli Palas, Kanıt: Ateş Üstünde dizilerinde oynayan Düzey, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde de rol aldı. HUDUTSUZ SEVDA SENARİSTİ KİM? Dizinin senaristliğini Bahadır Özdener yapıyor. Çekimler ise Artvin'de çekiliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor. HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR? Dizi, Now TV ekranlarında perşembe günleri 20.00'da izleyici ile buluşuyor. 31 Ekim yayın akışı şöyle: 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Hudutsuz Sevda 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20.00 Hudutsuz Sevda 23.45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 02.30 Her Yerde Sen İlgili Haberler Senaristliğini Bahadır Özdener'in yaptığı Hudutsuz Sevda dizisi Artvin'de çekiliyor Hudutsuz Sevda, Mithat karakterini Erol Babaoğlu oynuyor