Hudutsuz Sevda, Mithat karakterini Erol Babaoğlu oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 12:46 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:10

NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hudutsuz Sevda Mithat kim olduğu gündem oldu. Ayrıca izleyiciler tarafından karakteri oynayan Erol Babaoğlu kimdir, oynadığı diziler merak edildi.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Asuman Dabak ve Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk'ün oturduğu Hudutsuz Sevda dizisinin ikinci sezonu başladı. Sezonun ilk bölümlerinin ardından diziye yeni bir karakter dahil olacak. İzleyiciler tarafından Hudutsuz Sevda, Mithat kim sorusunun cevabı araştırılıyor. HUDUTSUZ SEVDA MİTHAT KİM? Hudutsuz Sevda dizisine Tülay Günal'ın oynadığı Nergiz karakterinin kardeşi olarak Mithat senaryoya dahil oluyor. Mithat karakterini ünlü oyuncu Erol Babaoğlu oynayacak. EROL BABAOĞLU KİMDİR, OYNADIĞI DİZİLER? Erol Babaoğlu, 22 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun odluktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. 1996 yılında tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan ünlü isim 1999-2002 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Kariyeri boyunca Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi, Tatlı Hayat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ömer ve Gaddar gibi dizilerde rol aldı. Sıkça Sorulan Sorular Erol Babaoğlu kaç yaşında? 22 Haziran 1977 yılında doğan Erol Babaoğlu, 2024 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Erol Babaoğlu Aslen Nereli? Ünlü oyuncu Erol Babaoğlu İstanbul'da doğdu. Hudutsuz Sevda ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

İkinci sezonunda Hudutsuz Sevda her perşembe günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor.