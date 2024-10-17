Hudutsuz Sevda dizisi Perşembe günü NOW'da yayınlanıyor

17 Ekim 2024 20:05 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:24

Sevilen dizilerden Hudutsuz Sevda, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar Hudutsuz Sevda ne zaman, Hudutsuz Sevda saat kaçta başlıyor sorularını soruyor.

2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Hudutsuz Sevda​, yeni bölümleriyle merakla bekleniyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken diziyle ilgili detaylar araştırılıyor İzleyiciler Hudutsuz Sevda ne zaman, Hudutsuz Sevda saat kaçta başlıyor sorularını sormaya başladı.

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN OYNUYOR?

Yapımı MEDYAPIM'ın üstlendiği Hudutsuz Sevda izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kalplerde yer edinmeyi başaran Hudutsuz Sevda perşembe​ günleri ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü ise bugün (17 Ekim Perşembe) günü yayınlanacak.

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Hudutsuz Sevda, perşembe günleri saat 20.00'de NOW'da yayınlanıyor.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Çocukken kan davasından dolayı babasını kaybedip İstanbul'a gönderilen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz​'e döner. Burada sevdiği kız olan Yasemin'le evlecektir. Ancak bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim Zeynep'in karşısına çıkmasıyla değişiyor.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU