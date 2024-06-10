Hudutsuz Sevda dizisinin Rızvan Leto’su Burak Sergen diziden ayrılıyor

10 Haziran 2024 21:23 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:26

NOW TV'nin sevilen dizisi "Hudutsuz Sevda", yeni sezonda da izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı dizide önemli bir ayrılık yaşandı.

Gelen haberlere göre, dizinin Rızvan Leto karakterini oynayan Burak Sergen, "Hudutsuz Sevda"dan ayrıldı.

Sezon finalinin ardından, nikah masasına oturmuştu.

Diziden ayrılma kararının bundan dolayı olup olmadığı bilinmiyor.

MedYapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi ise, yeni sezonda da güçlü hikayesiyle izleyicilerin karşısında olacak.