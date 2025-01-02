Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Bu akşam neden yayınlanmadığı belli oldu

02 Ocak 2025 16:34 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:08

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Asuman Dabak, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmayacak. İzleyiciler tarafından Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden sorusunun cevabı araştırılıyor. Hudutsuz Sevda'nın bu akşam eski bölümü yayınlanacak.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin her hafta yeni bölümleri perşembe günleri yayınlanıyor.

Ancak kanal tarafından paylaşılan yayın akışında bugün dizinin yeni bölümü yerine tekrarının yer aldığı görüldü.

Yeni bölümün yayınlanmaması dizinin hayranlarını merak ettirdi.

HUDUTSUZ SEVDA BUGÜN NEDEN YOK 2 OCAK?

Kanallar tarafından genelde oyuncular tatile gittikleri için yeni yılın ilk haftasında dizilerin ve programların yeni bölümleri yayınlanmıyor.

Bu sebepten dolayı Hudutsuz Sevda dizisinin 2 Ocak tarihinde yayınlanması gereken 48. bölümü ekranlara gelmeyecek.

Dizinin geçen hafta yayınlanan 47. bölümü tekrardan yayınlanacak.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü ile ilgili henüz kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.

Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yani 9 Ocak 2025 Perşembe günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

İlerleyen günlerde ise kanal tarafından bölümün fragmanlarının yayınlanacağı tahmin ediliyor.