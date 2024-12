Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün Karadağ’da evleniyor

21 Temmuz 1992 doğumlu Burak Çelik, 2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasında birinci oldu. İlk olarak karagül dizisinde rol Burak Çelik, daha sonra ise Hayat Sevince Güzel, Söz, Kuruluş Osman ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol aldı.