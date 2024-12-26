Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün Karadağ’da evleniyor
Hudutsuz Sevda dizisinde oynadığı Kaan karakteriyle beğeni toplayan Burak Çelik, bugün evleniyor. Dizinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen Burak Çelik, Ece Bayrak ile evleniyor.
Rol aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin yılbaşı arasına girmesiyle geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği Ece Bayrak ile bugün evlenen Burak Çelik, Karadağ'a uçtu.
BURAK ÇELİK BUGÜN EVLENİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Hudutsuz Sevda dizisiyle bu sezon seyirci karşısına çıkan Burak Çelik, bir yıldır beraberlik yaşadığı menajer Ece Bayrak’la evleniyor. Çelik dizi setine yılbaşı tatili arası verilmesini fırsat bilip bir süre önce evlilik kararı aldığı Bayrak’la Karadağ’a tatile gitti.
Çift yakınlarına ve arkadaşlarına sürpriz yapıp Türkiye Karadağ Büyükelçiliği’nde bugün Türkiye saatiyle 17.00’de nikahla dünya evine girecek.