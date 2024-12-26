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Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün Karadağ’da evleniyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:34
Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün Karadağ’da evleniyor

Hudutsuz Sevda dizisinde oynadığı Kaan karakteriyle beğeni toplayan Burak Çelik, bugün evleniyor. Dizinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen Burak Çelik, Ece Bayrak ile evleniyor.

Rol aldığı Hudutsuz Sevda​ dizisinin yılbaşı arasına girmesiyle geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği Ece Bayrak ile bugün evlenen Burak Çelik, Karadağ​'a uçtu. 

BURAK ÇELİK BUGÜN EVLENİYOR 

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Hudutsuz Sevda dizisiyle bu sezon seyirci karşısına çıkan  Burak Çelik, bir yıldır beraberlik yaşadığı menajer Ece Bayrak’la evleniyor. Çelik dizi setine yılbaşı tatili arası verilmesini fırsat bilip bir süre önce evlilik kararı aldığı Bayrak’la Karadağ’a tatile gitti.

Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün Karadağ’da evleniyor - 1. Resim

Çift yakınlarına ve arkadaşlarına sürpriz yapıp Türkiye Karadağ Büyükelçiliği’nde bugün Türkiye saatiyle 17.00’de nikahla dünya evine girecek.

Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün Karadağ’da evleniyor - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
21 Temmuz 1992 doğumlu Burak Çelik, 2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasında birinci oldu. İlk olarak karagül dizisinde rol Burak Çelik, daha sonra ise Hayat Sevince Güzel, Söz, Kuruluş Osman ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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