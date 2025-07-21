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 | Selahattin Demirel

İşçi servisi LPG yüklü tankere çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da işçi servisi LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 18:23

İçinde 45 kişinin bulunduğu Ahmet D. idaresindeki servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.

35 KİŞİ YARALANDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

İşçi servisi LPG yüklü tankere çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#yaralı
#otobüs
#tanker
#Yaşam
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