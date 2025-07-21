İşçi servisi LPG yüklü tankere çarptı: Çok sayıda yaralı var

İçinde 45 kişinin bulunduğu Ahmet D. idaresindeki servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.

35 KİŞİ YARALANDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.