Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter'den açıklama!

Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe süreci şu an itibarıyla somut bir hal almadı. Inter Başkanı Moratta, resmi olarak bir transfer teklifi olmadığını duyurdu.

INTER BAŞKANINDAN HAKAN ÇALHANOĞLU KRİTİĞİ

“Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız! Ancak hiçbiri bize ulaşmıyor. Hiçbir teklif gelmedi. Hakan'ı 23'ünde kampa bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi."

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüşen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz haftalarda ise Galatasaray ile masaya oturmuş ama transfer sonuçlanmamıştı.