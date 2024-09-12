Hudutsuz Sevda'nın yeni sezon tarihinin 26 Eylül olması bekleniyor

12 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:58

Hudutsuz Sevda, 34. bölümü ile sezon arası yapmıştı. NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni sezon tarihi de merakla bekleniyor. ilk bölümü 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştı.

Murat Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Bahadır Özdener yazıyor. 2023 yılında ilk bölümü ile yayınlanmaya başlayan Hudutsuz Sevda, ilk sezonu geri bıraktı.

Seyirciler yeni sezonun başlayacağı tarihi bekliyor.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

İlk sezonu sona eren Hudutsuz Sevda'nın 2. sezonunun 26 Eylül'de başlaması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 26 Eylül'de ekranlara gelecek olan dizi aynı gün ve aynı saatte izleyicisi ile buluşmaya başlayacak.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak gibi isimler yer alıyor. 2. sezon ile beraber yeni isimlerin de dahil olması bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Burak Çelik, kadroya dahil olanlardan bir tanesi.