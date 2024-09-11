Kuruluş Osman yeni sezonun başlama tarihi belirsizliğini koruyor

11 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:04

I.Osman’ın hayatına odaklanan Kuruluş Osman dizisinin 164.bölümüyle sezon finali yapmasının ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Kuruluş Osman dizisinin 6.sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından büyük heyecanla beklense de dizinin yayın tarihi belirsizliğini koruyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarihi, aksiyon, kurgu, dram ve macera dizilerine ilgi duyanların merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Kuruluş Osman dizisi 164.bölümüyle nefes kesen bir sezon finali yaptı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kuruluş Osman dizisi; Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Bey’in hayatını ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu edinir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Osman Gazi- Burak Özçivit

Malhun Hatun- Yıldız Çağrı Atiksoy

Bala Hatun- Özge Törer

Orhan Bey- Emre Bey

Cerkutay Alp- Çağrı Şensoy

Boran Alp- Yiğit Uçan