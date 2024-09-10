Kuruluş Osman dizisinde Feyza Işık, Hazal Hatun karakterini oynayacak

10 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:24

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Dizinin yeni sezonunda eklenecek olan Saruca'nın annesi Hazal Hatun karakterini Feyza Işık'ın oynayacağı açıklandı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.

Kanal tarafından yayınlanan son fragmanda dizinin yakın zamanda başlayacağı duyuruldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda dizinin kadrosuna Saruca'nın annesi Hazal Hatun'un dahil olacak.

İzleyiciler tarafından Hazal Hatun'un kim tarafından oynandığı merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİM OYNUYOR?

Kuruluş Osman dizisine Saruca'nın annesi olarak katılan Hazal Hatun karakterini Feyza Işık oynuyor.

FEYZA IŞIK KİMDİR?

Feyza Işık, 17 Kasım 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra kariyerine 1997-2001 yılları arasında yayınlanan Baba Evi adlı dizide rol alarak başladı.

Daha sonra sırayla Lise Defteri, Patron Kim, Cemile, Sır Gibi, Vicdan, Çaban Yıldızı, Benim Tatlı Yalanım ve Gönül Dağı yapımlarında rol aldı.

Feyza Işık aynı zamanda tiyatro eleştirmenliği ve drama eğitmenliği de yapıyor.