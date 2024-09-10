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Nizam Namidar, Bahar dizisine Hasip Aydın rolüyle katılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:32
Nizam Namidar, Bahar dizisine Hasip Aydın rolüyle katılacak

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon arası sonrasında yeni sezon ne zaman bekleniyordu. Diziye katılacak olan Hasip Aydın karakterini kimin oynadığı ise izleyicilerin gündeminde yer aldı.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde heyecan kısa süre sonra devam edecek. Hasip Aydın karakterinin katılacağı dizinin yeni sezonu da merakla bekleniyor.

BAHAR HASİP AYDIN KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Dizinin çekimleri başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nizam Namidar, yeni sezonda Adanalı bir iş adamı olarak kadroya dahil olacak.

Namidar, Hasip Aydın karakterini canlandıracak. Karakterin, Nevra'nın hayatına dahil olması bekleniyor.

Nizam Namidar, Bahar dizisine Hasip Aydın rolüyle katılacak - 1. Resim

NİZAM NAMİDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da doğan isim Berlin Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Almanya ve Türkiye'den oyunculuk eğitimleri alırken YouTube kanalında çeşitli içerikler de paylaştı.

1985 senesinde Berlin'de amatör olarak tiyatro ile ilgilenmesinin ardından birçok projede yer aldı.

Nizam Namidar, Bahar dizisine Hasip Aydın rolüyle katılacak - 2. Resim

1987 yılında Fuge isimli kısa filmle kariyerin başladı. Ülkemizde yer aldığı projelerden bazıları şöyle:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Benim Adım Melek, Kara Tahta, Balkaya, Aile, Sakla Beni.

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Kaynak: TGRT Haber
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