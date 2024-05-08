Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'ndan en az 70 puan alınması gerekiyor

08 May 2024 14:45 - Güncelleme : 08 May 2024 15:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nın detayları resmi gazetede yayınlanmasının ardından açıklandı.

Sınavların detaylarının açıklanmasının ardından vatandaşlar en az kaç puan alınması gerektiğini ve konularını merak etmeye başladı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki kere Nisan ve Eylül aylarında yapılacak.

İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kere Eylül ayında yapılacak.

İki sınavda 100 puan üzerinden değerlendiriliyor ve başarılı olmak için 70 puan alınması gerekiyor.

100 test sorusundan oluşan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın konuları ve soruları ise şöyle:

Anayasa Hukuku: 6 puan

Anayasa Yargısı: 2 puan

İdare Hukuku: 6 puan

İdari Yargılama Usulü: 4 puan

Medeni Hukuk: 12 puan

Borçlar Hukuku: 10 puan

Ticaret Hukuku: 10 puan

Hukuk Yargılama Usulü: 8 puan

İcra ve İflas Hukuku: 6 puan

Ceza Hukuku: 8 puan

Ceza Yargılama Usulü: 8 puan

İş Hukuku: 6 puan

Vergi Hukuku: 4 puan

Vergi Usul Hukuku: 2 puan

Avukatlık Hukuku: 4 puan

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: 4 puan

Türk Hukuk Tarihi: 2 puan

İdari Yargı Ön Sınavının ise konuları şöyle: