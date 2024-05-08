Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'ndan en az 70 puan alınması gerekiyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 May 2024 14:45 - Güncelleme : 08 May 2024 15:00
Vatandaşlar tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda en az kaç puan alınması gerekiyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nın ne zaman yapılacağı, konuların ne olacağı da araştırılıyor. Sınava dair bütün detaylar haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nın detayları resmi gazetede yayınlanmasının ardından açıklandı.
Sınavların detaylarının açıklanmasının ardından vatandaşlar en az kaç puan alınması gerektiğini ve konularını merak etmeye başladı.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki kere Nisan ve Eylül aylarında yapılacak.
İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kere Eylül ayında yapılacak.
İki sınavda 100 puan üzerinden değerlendiriliyor ve başarılı olmak için 70 puan alınması gerekiyor.
100 test sorusundan oluşan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın konuları ve soruları ise şöyle:
- Anayasa Hukuku: 6 puan
- Anayasa Yargısı: 2 puan
- İdare Hukuku: 6 puan
- İdari Yargılama Usulü: 4 puan
- Medeni Hukuk: 12 puan
- Borçlar Hukuku: 10 puan
- Ticaret Hukuku: 10 puan
- Hukuk Yargılama Usulü: 8 puan
- İcra ve İflas Hukuku: 6 puan
- Ceza Hukuku: 8 puan
- Ceza Yargılama Usulü: 8 puan
- İş Hukuku: 6 puan
- Vergi Hukuku: 4 puan
- Vergi Usul Hukuku: 2 puan
- Avukatlık Hukuku: 4 puan
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: 4 puan
- Türk Hukuk Tarihi: 2 puan
İdari Yargı Ön Sınavının ise konuları şöyle:
- Anayasa Hukuku: 8 puan
- Anayasa Yargısı: 2 puan
- İdare Hukuku: 10 puan
- Türk İdari Teşkilatı: 6 puan
- İdari Yargılama Usulü: 8 puan
- Medeni Hukuk: 8 puan
- Borçlar Hukuku (Genel Hükümler): 8 puan
- Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku: 4 puan
- Hukuk Yargılama Usulü: 6 puan
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler): 4 puan
- Ceza Yargılama Usulü: 4 puan
- Vergi Hukuku: 10 puan
- Vergi Usul Hukuku: 4 puan
- Maliye ve Ekonomi: 10 puan
- İmar ve Çevre Hukuku: 4 puan
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: 4 puan
Kaynak: TGRT HABER