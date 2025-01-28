28 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:43

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar fiyat listesi, teşvikten faydalanmak isteyen araç sahipleri tarafından merak ediliyor. 2025 yılında hurda teşviki ile ÖTV muafiyeti sağlayacak araçlar fiyat listesi açıklandı. Yüzde 40 yerli üretim olan bu araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon gibi modeller yer alıyor. Teşvik, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine ekonomik ve çevre dostu araçlara geçiş imkanı sunuyor. Bu araçların fiyatları, ÖTV muafiyeti sayesinde önemli ölçüde düşecek, böylece tüketiciler için daha ulaşılabilir bir seçenek olacak.

2025 yılında Meclis gündemine gelen hurda teşviki, 25 yaşını doldurmuş araçların sıfır araçlar ile yenilenmesinin önünü açıyor. Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar fiyat listesi, bu teşvik sayesinde araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Yüzde 40 yerli üretim olan araçlar ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ

Hurda teşviki ile alınabilecek araçların fiyat listesi, tüketicilerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için önem taşıyor.

Hurda teşviki ile alınabilecek bu araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10 bulunurken, ticari segmentte Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter yer alıyor. ÖTV muafiyeti ile bu araçların fiyatları yaklaşık %20-25 oranında düşebilir, bu da tüketicilere önemli bir ekonomik avantaj sunar.

Bu indirimle, bir aracın fiyatı örneğin 2.000.000 TL'den 1.500.000 TL'ye kadar düşebilir, bu da eski araçlarını hurdaya çıkaranlar için yeni ve çevre dostu araçlara erişimi kolaylaştıracak.

Hurda araç teşviki ile yeni araç sahibi olmayı planlayanlar için özellikle eski araçların bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olması ve çevreye zarar vermesi göz önüne alındığında, hem bireysel hem de ticari araç sahipleri için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR?

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve güncel Ocak 2025 fiyatları şu şekildedir:

Togg T10X - 1.432.600 TL

1.432.600 TL Toyota CH-R - 1.755.300 TL

1.755.300 TL Hyundai Bayon - 1.095.000 TL

1.095.000 TL Hyundai i20 - 1.206.000 TL

1.206.000 TL Hyundai i10 - 970.000 TL

970.000 TL Ford Tourneo Custom - 1.040.200 TL

1.040.200 TL Ford E-Transit - Bilgi bulunamadı

Bilgi bulunamadı Ford Transit - 2.136.900 TL

2.136.900 TL Fiat Fiorino - 834.900 TL

834.900 TL Fiat Egea Cross - Bilgi bulunamadı

Bilgi bulunamadı Fiat Egea - 1.004.900 TL

1.004.900 TL VW Transporter - Bilgi bulunamadı

*Bu fiyatlar hurda teşviki ile alınabilecek araçların indirimli fiyatları değildir.

Bu listedeki araçlar, hurda teşviki yasasının onaylanması durumunda teşvik kapsamında ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek. Teşviksiz fiyatlar Ocak 2025 fiyatları olup, bazı modeller için henüz net fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Bu teşvik, hem bireysel hem de ticari araç kullanıcıları için çevreye duyarlı seçenekler sunarken, ekonomik anlamda da önemli bir fayda sağlıyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter yer alıyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE ARAÇ FİYATLARI NE KADAR DÜŞER, İNDİRİM NE KADAR?

ÖTV muafiyeti ile araç fiyatlarında yaklaşık %20-25 oranında bir indirim bekleniyor. Örneğin, 2.000.000 TL'lik bir aracın fiyatı 1.500.000 TL'ye kadar düşebilir.

HURDA TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

25 yaşını doldurmuş araç sahipleri, hurda teşviki ile ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Bu araçlar, yüzde 40 yerli üretim oranına sahip ve çevre dostu özellikler taşıyor. Hem bireysel hem de ticari kullanım için uygun modeller bulunuyor.