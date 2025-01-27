Hurda teşviki Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? Yasa teklifi Meclis’te

27 Ocak 2025 22:15 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 22:16

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi için beklenen kanun teklifi, 2025 yılının ilk haftalarında son dakika haberleri ile Meclis'te gündem olmaya devam ediyor. Hurda teşviki teklifi, 25 yaş üzeri ve 2000 model altı araç sahiplerine ÖTV'siz sıfır araç alma fırsatını sunuyor. Şoför esnafına yönelik ÖTV ve KDV muafiyeti de içeren bu teklif, ağır hasarlı araçların piyasadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de kapsıyor. Teklifin Resmi Gazete’de yayınlanıp yayınlanmadı merak ediliyor. 12 model araç, teşvik kapsamında alınabilecekler arasında yer alıyor.

Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var

Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Araç sahipleri hurda teşviki ve ÖTV indirimi konusunda yeni gelişmeler beklerken, Meclis'te görüşülmeyi bekleyen hurda teşviki kanun teklifi, sıfır araç alımında büyük avantajlar sunuyor. 25 yaş üzeri araç sahipleri, teklifin yasalaşması durumunda ÖTV'siz sıfır araç sahibi olabilecek.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA SON DURUM NEDİR?

Hurda araç teşvikiyasa teklifiyle ilgili son dakika haberleri eski aracını sıfır yeni araç ile yenilemeyi düşünen araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sunulan Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerine çevre dostu, güvenli yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu teklif, 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenmesi, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesini amaçlıyor. Teklifte, 25 yaşını doldurmuş araçlarını geri dönüşüme veren kişilere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların ÖTV'den muaf tutulması öngörülmektedir.

HURDA TEŞVİKİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Teklifin Meclis'ten geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ancak, yayınlanma tarihi konusunda net bir bilgi yok.

Bu süreçte, araç sahipleri ve özellikle 25 yaş üzeri araç sahipleri, teklifin ne zaman yürürlüğe gireceğini merakla bekliyor. Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanması, bu teşvikten faydalanabilecek kişilerin sayısını ve sürecin nasıl işleyeceğini ilişkin soru işaretlerini de ortadan kaldırmış olacak.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki kanun teklifi henüz Meclis'te görüşülme aşamasında olduğu için kesin bir çıkış tarihi belirlenmemiştir. Teklifin TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu teklifin yasalaşma süreci, ilgili komisyon ve genel kurul görüşmelerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, hurda teşviki uygulamasının hangi tarihte başlayacağı konusunda net bir tarih belirtmek şu an için mümkün değil.

HURDA TEŞVİKİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Hurda teşviki ile ilgili kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Yayınlanma tarihi belirsizliğini koruyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Teklif ile 25 yaş ve üzeri araçlar hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye'de üretilen 6 markanın 12 modeli teşvik kapsamında alınabilecek. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ŞARTLARI NELERDİR?

25 yaş şartı, yeni alınacak aracın Türkiye'de üretilmiş olması, en az %40 yerlilik oranı ve bu teşvikin sadece bir kez kullanılması şartları bulunuyor.