Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Süreç 1 Aralık’ta başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:37

Kış aylarına girmemizle beraber kar yağışları ülkemizde etkili olmaya başladı. Milyonlarca araç sahibi ise kış lastiği uygulaması için lastikçilere akın ediyor. Hususi araç sahipleri ise zorunluluğun kendileri için geçerli olup olmadığını araştırdı.

Milyonlarca otomobil sahibinin gündeminde kış lastik uygulama zorunluluğu yer aldı. Araç sahipleri için zorunluluk 1 Aralık'ta başlarken hususi araç sahiplerinin gözü kimleri kapsadığına çevrildi. Bakan Uraloğlu​ uygulama hakkında açıklamada bulunmuştu. HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU 2024? Uygulama hususi araçlar için geçerli olmazken yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunludur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uygulama hakkında şu tavsiyede bulundu: "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Kış lastikleri kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama, şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kış aylarına girmemizin ardından lastik değişim süreci başlıyor. Yapılan açıklamaya göre zorunluluk 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 aralığında geçerli olurken şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar zorunlu olacak. KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI? Bakan Uraloğlu kurala uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacağını açıklamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının ekipleri tarafından denetimler gerçekleşecek. İlgili Haberler Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor Araç sahiplerine kış uyarısı! Bin 250 liraya hayat kurtaran tedbir İstanbul’a kar yağacak mı? 60 yılın en sert kışı geliyor