HYPO ile Türkiye’de bir yenilik: Gider açıcı çamaşır suyu

30 Ocak 2025 19:09 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:14

Koruma Temizlik A.Ş., yenilikçi çözümleriyle temizlikte alışkanlıkları değiştiriyor. Türkiye’nin ilk markalı çamaşır suyu Hypo, yeni ürünü Gider Açıcı Çamaşır Suyu ile mutfak ve banyolarda hem hijyen sağlıyor hem de tıkanıklık sorunlarına çözüm getiriyor. Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu, düzenli olarak temizlenen mutfak ve banyolara yüksek hijyen kazandırırken; kir ve kalıntıların birikmesine geçit vermiyor, tıkanıklıkları önlemeye yardım ediyor.

Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu, özellikle mutfak evyesi, banyo lavabosu ve duş giderlerinde yoğun kıvamıyla kolayca uygulanabiliyor, temizlikte pratiklik sunuyor. Düzenli kullanımda giderlerde yağ, sabun ve diğer kalıntıların birikmesini önlemeye yardımcı olan bu yenilikçi ürün, sağladığı hijyen ile kötü kokuların da önüne geçmeyi destekliyor.

HYPO İLE YENİ BİR ALIŞKANLIK

Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü M. İmer Özer, ürünle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Tüketicimiz özellikle mutfakta bulaşıklarla olan işlemi bittikten sonra lavabosuna son dokunuş olarak çamaşır suyu ile temizleyip hijyen sağlama eğiliminde. Yeni geliştirdiğimiz Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu ürünümüzle; tüketicilerin yaptığı bu son dokunuşa katkı olarak mutfak/banyo lavabo ve giderlerinde hijyeni sağlarken, giderlerini de açık tutmasını sağlayacak bir ürünü tüketicinin beğenisine sunduk. Ülkemizde; yemek artıkları, yağlar, sabun kalıntıları, vücut kirleri, deri sebumları vb. birikintiler nedeniyle tıkanıklık sorunu yaşandıktan sonra çözüme yönelik aksiyon alınması şeklinde genel bir eğilim var. Pazara sunduğumuz bu ürünle biz, ‘Tıkanmasını Bekleme! Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu kullan; yüzeylerde hijyen sağla, bunun yanında giderlerin de açık olsun’ diyoruz.”

Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu, 2025 itibarıyla raflarda yerini aldı ve tüketicilerin beğenisine sunuldu.