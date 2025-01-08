İBB bursunun 2. taksiti ne zaman yatacak? Geçen yıl şubat ayında yatmıştı

08 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Genç Üniversiteli Desteği kapsamında öğrencilere 15 bin TL burs imkanı sağlanıyor. Burs kazanan öğrencilerin ilk taksitleri geçtiğimiz günlerde hesaplarına yatırıldı. Öğrenciler tarafından İBB bursunun 2. taksit ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ikinci taksitler şubat ayında yatmıştı.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı

İBB​ tarafından 2024-2025​ eğitim öğretim dönemi için 100 bin öğrenciye yıllık 15 bin TL burs​ ödemesi yapılıyor.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler ilk ödemeyi geçtiğimiz günlerde aldı.

İlk ödeminin ardından İBB bursu 2. taksitlerin ne zaman yatacağı gündem oldu.

İBB BURS 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

İBB burslarının ilk taksitleri 7 Ocak 2025 Salı günü öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

İkinci taksitlerin ne zaman yatırılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak 2023-2024 eğitim öğretimi için verilen İBB bursunun ikinci taksit ödemesi geçtiğimiz yıl şubat ayında gerçekleştirilmişti.

İBB BURS 3. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

İBB tarafından henüz üçüncü taksitlerin ödeneceği tarih de açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl üçüncü taksitler ise mart ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı İBB burslarının hesaplara yatırılma takvimi şöyle olmuştu:

Taksit - 2023 Aralık Taksit - 2024 Şubat Taksit - 2024 Mart

İBB BURSU KAÇ TAKSİT?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl verilecek olan burs miktarı 15 bin TL olarak belirlendi.

15 bin TL öğrencilere her sene olduğu gibi üç taksit şeklinde yani 5.000 + 5.000 TL + 5.000 TL şeklinde ödenecek.