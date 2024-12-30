İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı
2025 yılına sayılı günler kala İBB burs sonuçları açıklanmazken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burs ücretlerinin Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine verdiği Genç Üniversiteli burs programında sonuçlar yeni yıla sayılı günler kalmasına rağmen henüz açıklanmadı.
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının önümüzdeki 2-3 gün içinde belli olması bekleniyor.
Sonuçlar geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu.
EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?
Konuya dair X üzerinden açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti, yeni yılın ilk haftasında 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum."