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İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 22:20 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:48
İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı

2025 yılına sayılı günler kala İBB burs sonuçları açıklanmazken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burs ücretlerinin Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite​ öğrencilerine verdiği Genç Üniversiteli burs​ programında sonuçlar yeni yıla sayılı günler kalmasına rağmen henüz açıklanmadı.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı - 1. Resim

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının önümüzdeki 2-3 gün içinde belli olması bekleniyor.

Sonuçlar geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun ne zaman yatacağı açıklandı - 2. Resim

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

Konuya dair X üzerinden açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti, yeni yılın ilk haftasında 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum."

Sıkça Sorulan Sorular
Toplamda 15 bin TL ödenecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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