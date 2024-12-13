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İBB burs başvuru sonuçları geçen sene 19 Aralık tarihinde açıklanmıştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:03
İBB burs başvuru sonuçları geçen sene 19 Aralık tarihinde açıklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen İBB bursuna başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başvurular bu yıl 25 Eylül 2024 – 18 Ekim aralığında online olarak alınmıştı

Eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen İBB bursunda başvurular tamamlandı. Sürecin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar aralık ayında duyurulmuştu.

İBB BURSBAŞVURU​ AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ tarafından verilen İBB bursunun başvuruları 18 Ekim'de sona ermişti. Sonuçlar henüz açıklanmazken açıklanacağı tarih şu an için duyurulmadı.

Sonuçlar geçen yıl 19 Aralık tarihinde açıklanmıştı. 2024 yılında da benzer tarihlerde erişime açılması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları geçen sene 19 Aralık tarihinde açıklanmıştı - 1. Resim

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs sonuçları henüz açıklanmadı. 2023 yılında 4 Kasım'da sona eren başvuruların sonuçları 19 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Adaylar 19 Aralık tarihinde ÖSYM üzerinden sonuçlara erişmişti.

Bu sene de aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar doğum tarih bilgisi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapacak. Giriş yaptıktan sonra adayların burs kazanıp kazanmadığına dair bilgilendirme yapılacak.

İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli internet sitesi üzerinden sonuçlar duyurulacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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