İBB burs başvurusu tamamlandı! Gözler açıklanacak sonuçta: 100 bin öğrenci faydalanacak

04 Aralık 2024 12:45 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için Kasım ayında başvuruları tamamladı. Şimdi gözler, burs kazanan öğrencilerin isimlerinin İBB'nin online platformu üzerinden açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" adı altında 100 bin üniversite öğrencisine geri ödemesiz toplam 15 bin TL burs vereceğini duyurdu. Başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona ermişti ve öğrenciler şimdi burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

ÖDEMELER ÜÇ TAKSİT ŞEKLİNDE YAPILACAK

Burs başvurularının değerlendirilmesinin ardından, burs hakkı kazanan öğrencilerin listesi İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca, öğrenciler SMS ile de bilgilendirilecek.

İBB burs sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar açıklanması bekleniyor. Başvuru sonuçları, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresi üzerinden sorgulanabilir. Burs ödemeleri, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL şeklinde üç taksitte yapılacak. Bu destek, üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına katkı sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?