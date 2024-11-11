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İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
11 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:47
İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine tanımlanan İBB bursu için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

2024 İBB burs​ sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul​'da okuyan binlerce üniversitelinin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan İBB bursları, yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

İBB BURS SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul’da eğitim hayatına devam eden binlerce üniversiteli İBB burs sonuçları için geri sayıma başladı. İBB burs sonuçlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor.

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İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İBB burs sonuçları, Genç Üniversiteli internet sitesinde erişime açılacak. Aynı zamanda öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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