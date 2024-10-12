İBB burs başvurularının son gününe az bir süre kaldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ekim 2024 12:53 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:07

İstanbul'da üniversite eğitimi alan ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilecek olan İBB bursunun başvuruları başladı. Başvuru yapacak olan adaylar ise son tarih ne zaman araştırıyor.

İBB​ Genç Üniversiteli başvuruları 25 Eylül'de başladı. 100 bin öğrenciye 15.000 TL eğitim desteği verileceği haberi ise öğrencileri sevindirdi. Burs​ ödemelerinin ne kadar olduğu ve son tarihi de netleşti. İBB BURS BAŞVURU​ NE ZAMAN BİTİYOR? 25 Eylül'de başlayan süreç 18 Ekim'e kadar devam edecek. Adaylar 18 Ekim'e kadar başvuru işlemlerini tamamlamamlıdır. Gerekli belgeler arasında Sabıka kaydı almadığına dair belge, Öğrenci belgesi, Transkript belgesi, Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi, Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.), Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi, Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler, Yurtta veya kirada kaldığına dair belge, Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge yer alıyor. İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak. İlgili Haberler Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: İBB'deki 3 memur için soruşturma izni KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya birçok alanda çalışmalar yürüttü