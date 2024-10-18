İBB burs başvurusu sonuçlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor

18 Ekim 2024 20:48 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 21:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), lisans, ön lisans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Öğrenciler de İBB bursu ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), başlattığı proje kapsamında binlerce öğrenciye burs​ veriyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında verilen bu bursla birlikte öğrenciler İBB​ bursu ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor.

İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs başvurusu yapan öğrenciler dört gözle burs sonuçlarını bekliyor. Burs başvurusu sonuçları için İBB tarafından açıklanmış net bir tarih yok.

Önceki senelere bakıldığında sonuçların aralık ayının ortalarında açıklandığı görülüyor. Bu sene de hemen hemen aynı tarihte açıklanması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları 25 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. İBB tarafından 100 bin öğrenciye verilecek olan 15 bin TL başvurusu online olarak yapılıyor.

Öğrenciler 'İstanbul Senin' uygulamasından veya 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' portalı üzerinden yapılacak.

İBB BURS BAŞVURU​ ŞARTLARI

İBB burs başvurusundan yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. O şartlar ise şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak Ön lisans-lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30 Yüksek lisans-doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40 Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede tam burslu okuyor olmak Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak