İBB yurt yedek listede olanlar 2-4 Eylül'de SMS ile bilgilendirilecek
İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı. Asil listede barınma hakkı kazanan öğrenciler ön kayıt işlemlerinin tarihini beklerken yedek listede olanlar detayları araştırmaya başladı. Yedek liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gündeme geldi.
Öğrencilerin gündeminde yer alan İBB yurt başvuruları 19 Ağustos'ta sonlanırken adaylar ön kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan yurt işlemlerinde yedek listenin açıklanacağı tarih gündeme geldi.
İBB YURT YEDEK LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Ağustos'ta sona eren başvuru işlemlerinin ardından 28 Ağustos'ta asil liste duyuruldu.
Yedek liste ise 2 - 4 Eylül aralığında SMS ile adaylara iletilecek.
İBB YURTLARI KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
Asil listede yer alan öğrenciler ön kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yedek liste belli olacak.
Böylece kesin kayıt işlemleri 9-11 Eylül aralığında gerçekleşecek.
KIZ ÖĞRENCİ İBB YURTLARI HANGİ SEMTTE?
Kız öğrenci yurtlarının bulunduğu yerler şöyle:
Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)