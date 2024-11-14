Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:33

Son günlerde özel hayatı ile gündemde olan Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddialar ortaya atılırken şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Wanda Nara ile ilişkisinde yaşanan sorunlar sebebiyle oldukça konuşuluyor.

Bugün sosyal medya platformu olan X'te çıkan Icardi gözaltına alındı iddiaları konuşulmaya devam ederken nedeni merak edildi. Wanda Nara​ ile arasında yaşananlar gündemde yer alırken Arjantin​'de gözaltına alındığı da iddia edildi. ICARDİ GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN? Mauro Icardi​'nin Arjantin'de gözaltına alındı iddiası sosyal medyada yer alırken şu an için açıklama gelmedi. Serkan Gazioğlu'nun iddiasına göre Icardi, Arjantin'de gözaltına alındı. Galatasaray'ın oyuncusu Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerginlik sürerken taraftarlar da özel hayatını yakından takip ediyor. Sosyal medyada konuşulan iddialardan biri ise Icardi'nin Buenos Aires'e giderek eşi Nara'nın evini bastığı yönünde. Evini basmasının üzerine Nara'nın futbolcuyu polise şikayet ettiği de söyleniyor. İlgili Haberler Son dakika | Mauro Icardi, Arjantin’de gözaltına alındı