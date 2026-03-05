Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor

İDDEF, 2026 Ramazan çalışmalarında 56 ülke 310 bölgede yardım faaliyetleri yürütürken, 40 ülkede kurduğu iftar sofralarıyla binlerce ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 12:05

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (), 2026 yılı çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla dünyanın dört bir yanında sürdürüyor. İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülke 310 bölgede faaliyetleri gerçekleştirirken, 40 ülkede kurduğu iftar sofralarıyla binlerce ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturuyor.

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor

0:00 147
HABERİN ÖZETİ

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla 56 ülke ve 310 bölgede sürdürerek, 40 ülkede iftar sofraları kurarak binlerce ihtiyaç sahibini bir araya getiriyor.
İDDEF, 2026 Ramazan çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla dünyanın dört bir yanında sürdürüyor.
Federasyon, 56 ülke ve 310 bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirirken, 40 ülkede iftar sofraları kuruyor.
İftar sofraları Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahibi aileler, medrese öğrencileri ve yetimleri bir araya getiriyor.
Gazze, Afganistan, Sudan ve Yemen gibi savaş ve kriz bölgeleri de iftar organizasyonlarının yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.
Hayırseverler, İDDEF'e web sitesi, SMS, banka transferi veya temsilcilikler aracılığıyla bağış yaparak destek olabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor



Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan İDDEF, kurduğu iftar sofralarıyla mazlum ve mağdur coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kuruyor. Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında ihtiyaç sahibi aileler, medrese öğrencileri ve yetimler aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaşıyor.

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor



İDDEF’in iftar sofraları kurduğu ülkeler arasında Gazze, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mali, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda ve Yemen yer alıyor.

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor



Kurulan iftar sofralarıyla savaş, yoksulluk, kuraklık ve krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren binlerce kişi Ramazan akşamlarında aynı sofrada buluşuyor. İDDEF ekipleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ikram edilirken, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhu dünyanın farklı coğrafyalarında hissediliyor.

Hayırseverler, Sofranı Paylaş projesi kapsamında iftar vererek dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleriyle aynı sofrayı paylaşabiliyor. Bağış yapmak isteyenler www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destek olabiliyor. Ayrıca İFTAR yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL bağış yapılabiliyor.

ETİKETLER
#iddef
#yardım
#ramazan
#paylaşım
#Hayırseverlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.