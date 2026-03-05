İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla dünyanın dört bir yanında sürdürüyor. İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülke 310 bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirirken, 40 ülkede kurduğu iftar sofralarıyla binlerce ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturuyor.

Dinle Özetle

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 147

HABERİN ÖZETİ İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla 56 ülke ve 310 bölgede sürdürerek, 40 ülkede iftar sofraları kurarak binlerce ihtiyaç sahibini bir araya getiriyor. İDDEF, 2026 Ramazan çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla dünyanın dört bir yanında sürdürüyor. Federasyon, 56 ülke ve 310 bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirirken, 40 ülkede iftar sofraları kuruyor. İftar sofraları Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahibi aileler, medrese öğrencileri ve yetimleri bir araya getiriyor. Gazze, Afganistan, Sudan ve Yemen gibi savaş ve kriz bölgeleri de iftar organizasyonlarının yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Hayırseverler, İDDEF'e web sitesi, SMS, banka transferi veya temsilcilikler aracılığıyla bağış yaparak destek olabiliyor.





Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan İDDEF, kurduğu iftar sofralarıyla mazlum ve mağdur coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kuruyor. Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında ihtiyaç sahibi aileler, medrese öğrencileri ve yetimler aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaşıyor.





İDDEF’in iftar sofraları kurduğu ülkeler arasında Gazze, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mali, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda ve Yemen yer alıyor.





Kurulan iftar sofralarıyla savaş, yoksulluk, kuraklık ve krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren binlerce kişi Ramazan akşamlarında aynı sofrada buluşuyor. İDDEF ekipleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ikram edilirken, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhu dünyanın farklı coğrafyalarında hissediliyor.



Hayırseverler, Sofranı Paylaş projesi kapsamında iftar vererek dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleriyle aynı sofrayı paylaşabiliyor. Bağış yapmak isteyenler www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destek olabiliyor. Ayrıca İFTAR yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL bağış yapılabiliyor.