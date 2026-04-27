Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İDDEF, Kurbanda 4 Milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı vekaletle yurtdışı vacip kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 56 ülkede gerçekleştirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 15:22

’in “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla yürüteceği kurban organizasyonu kapsamında büyükbaş hisse bedeli 5.000 TL, küçükbaş kurbanlık bedeli ise 6.000 TL olarak belirlendi. Gazze’ye özel olarak yürütülen “konserve kurban” çalışmasında ise büyükbaş hisse bedeli 12.500 TL olarak açıklandı. Bu kapsamda bağışlanan kurbanlar konserve et haline getirilerek bölgeye ulaştırılacak.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, hayırseverlerin emanetlerinin İslami usul ve hassasiyetle kesilerek dünyanın ihtiyaç sahibi bölgelerine ulaştırıldığı vurgulanarak, kuraklık, savaş ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalarda bu yıl yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca kurban organizasyonu kapsamında 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edilerek bayram sevincinin paylaşılacağı belirtildi.

Hiçbir aracı kurumla çalışmadan tüm süreçleri kendi ekipleriyle yürüten İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı ülkelere giden ekipleri aracılığıyla titizlikle gerçekleştiriyor. Bağışçılar ise SMS ile bilgilendirilirken kurban kesim videoları kendilerine ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz yıl 47 ülke 309 bölgede 80 bin 18 hisse kurbanı 3,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıran İDDEF, bu yıl da Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18.00’e kadar bağış kabul edecek.

Yurtdışı kurban bağışları www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla, genel merkez ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden bilgi alınarak yapılabiliyor.

ETİKETLER
#iddef
#Hayırseverlik
#Kurban Organizasyonu
#Gazze Kurban
#Yetimlere Bayramlık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.