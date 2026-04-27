İDDEF, Kurbanda 4 Milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İDDEF’in “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla yürüteceği kurban organizasyonu kapsamında büyükbaş hisse bedeli 5.000 TL, küçükbaş kurbanlık bedeli ise 6.000 TL olarak belirlendi. Gazze’ye özel olarak yürütülen “konserve kurban” çalışmasında ise büyükbaş hisse bedeli 12.500 TL olarak açıklandı. Bu kapsamda bağışlanan kurbanlar konserve et haline getirilerek bölgeye ulaştırılacak.



İDDEF’ten yapılan açıklamada, hayırseverlerin emanetlerinin İslami usul ve hassasiyetle kesilerek dünyanın ihtiyaç sahibi bölgelerine ulaştırıldığı vurgulanarak, kuraklık, savaş ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalarda bu yıl yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca kurban organizasyonu kapsamında 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edilerek bayram sevincinin paylaşılacağı belirtildi.





Hiçbir aracı kurumla çalışmadan tüm süreçleri kendi ekipleriyle yürüten İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı ülkelere giden ekipleri aracılığıyla titizlikle gerçekleştiriyor. Bağışçılar ise SMS ile bilgilendirilirken kurban kesim videoları kendilerine ulaştırılıyor.





Geçtiğimiz yıl 47 ülke 309 bölgede 80 bin 18 hisse kurbanı 3,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıran İDDEF, bu yıl da Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18.00’e kadar bağış kabul edecek.



Yurtdışı kurban bağışları www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla, genel merkez ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden bilgi alınarak yapılabiliyor.