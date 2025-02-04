İDDEF'ten Gazze'ye 15 bin koli gıda yardımı

04 Şubat 2025 10:31 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:33

İDDEF, Gazze’ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında çeşitli temel gıda malzemelerinden oluşan 15 bin paket kumanyayı bölgeye ulaştırarak dağıtımını yaptı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), büyük bir yıkımın ortasında kalan Gazze’deki sivillerin yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana kesintisiz çalışan ve ateşkes sonrası da yardımlarını artıran İDDEF, son olarak konserve, bakliyat, kuru gıda ve un gibi içerikten oluşan gıda malzemelerini bölgeye ulaştırdı. İDDEF ekiplerinin, tasnifini yaparak hazırladığı 15 bin gıda paketi çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara dağıtıldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Büyük bir yıkımın meydana geldiği Gazze’de soğuk havaların da etkili olmasıyla insanlık dramı yaşanıyor.

İDDEF olarak hayırseverlerin desteğiyle ilk günden bu yana kesintisiz şekilde ambulanstan sağlık ekipmanlarına, kumanyadan sıcak yemeğe, konserve etten sebze-meyveye, temiz sudan ekmeğe, kıyafetten nakdi yardımlar ve çadırlara kadar var gücümüzle destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda son olarak bölgeye ulaştırdığımız gıda ürünlerini Gazzeli ailelere teslim ettik. Ekiplerimizin teslim aldığı tırlardan indirilen ürünler 15 bin gıda paketi olarak tek tek ailelere dağıtıldı. Gazze Ol sloganıyla yürüttüğümüz yardım çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz” denildi.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 50 TL bağış yapabiliyor.