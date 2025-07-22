IDEF 2025 başvuru nasıl, nereden yapılır? IDEF Fuar'ının hangi günler halka açık olduğu belli oldu

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025, bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. 22 Temmuz ile 27 Temmuz aralığında gerçekleşecek olan büyük etkinlikte 400'ün üzerinde uluslararası firma ürünlerini sergiliyor. Fuarın ilk günleri profesyonel ziyaretçilere açık olurken, son 2 günü halka açık olacak.

IDEF 2025 BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Kara araçları alanında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçlarının yer aldığı büyük organizasyona bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Fuarın hava araçları alanında sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları sergilenirken 26-27 Temmuz tarihlerinde IDEF 2025 halka açık olacak. Ziyaret etmek isteyenlerin daha öncesinden online kayıt yaptırması gerekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetim ve sorumluluğunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle organize edilen IDEF 2025'e katılım başvuru yapmak için vatandaşlar IDEF 2025 mobil uygulamalarını kullanacak. Uygulamayı App Store veya Google Play ile indirdikten sonra açılan uygulamadaki talimatlara uyarak online kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

IDEF 2025 NASIL KATILINIR?

IDEF 2025’e sivil ziyaretçi olarak katılacak olanlar IDEF 2025 mobil uygulaması aracılığıyla başvuru formu doldurmalıdır. "Profesyonel Ziyaretçi" başlığının altında başvurular alınırken mobil uygulama üzerinden kayıt formunu açmalısınız. İsim soyisim, doğum tarihi, meslek, e posta, telefon numarası gibi bilgilerin yer aldığı formu doldurduktan sonra başvurusu kabul edilen kişilere giriş kartı olarak bilinen dijital kart, e posta aracılığıyla gönderiliyor. IDEF 2025' 26-27 Temmuz tarihlerinden birinde gittiğinizde giriş yaparken dijital kartınız ve T.C. kimlik kartınız giriş için yeterli olacaktır.

IDEF 2025 HANGİ GÜNLER HALKA AÇIK ZİYARET EDİLECEK?

Büyük organizasyon nefes kesmeye devam ederken IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık olacağı da duyuruldu. Fuarın ilk günleri profesyonel ziyaretçilere açık olurken, son 2 günü halka açık olarak ziyaret edilebilecek.

IDEF 2025'in son iki gününde alanı ziyaret eden vatandaşlar deniz araçları kısmında muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemlerini görürken, kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları görebilecek.

IDEF 2025 NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025, ilk günden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik 22 Temmuz ile 27 Temmuz aralığında olacak.